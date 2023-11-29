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Шопоголики

Шопоголики

Премьера:
30.11.2023
 
Режиссер:
Оливье Накаш, Эрик Толедано
  
Актеры:
Матье Амальрик, Луана Баджрами, Джонатан Коэн, Джеймс Гаспар Де Альмейда, Жан-Луи Гарсон, Грегуар Лепренс-Ренге, Пио Мармаи, Ноэми Мерлан, Элена Можелан, Софи Парель
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
120 минут
  

Альбер и Бруно — шопоголики, хотя сами себе в этом не признаются. Они просто любят дешевые кредиты, на которые так удобно покупать все на свете. Но у всякого шопоголика рано или поздно наступает кризис, когда еще не распакованные коробки обнаруживают нагрянувшие кредиторы. В этот момент лучше всего залечь на дно. Выбор падает на группу экоактивистов, где, по мнению друзей, можно рассчитывать на бесплатное пиво, чипсы и большую любовь. Не учли они лишь одного: любовь, в отличие от пива, так просто не отпускает.

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