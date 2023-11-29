Шопоголики
Премьера:
30.11.2023
Режиссер:
Оливье Накаш, Эрик Толедано
Актеры:
Матье Амальрик, Луана Баджрами, Джонатан Коэн, Джеймс Гаспар Де Альмейда, Жан-Луи Гарсон, Грегуар Лепренс-Ренге, Пио Мармаи, Ноэми Мерлан, Элена Можелан, Софи Парель
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
120 минут
Альбер и Бруно — шопоголики, хотя сами себе в этом не признаются. Они просто любят дешевые кредиты, на которые так удобно покупать все на свете. Но у всякого шопоголика рано или поздно наступает кризис, когда еще не распакованные коробки обнаруживают нагрянувшие кредиторы. В этот момент лучше всего залечь на дно. Выбор падает на группу экоактивистов, где, по мнению друзей, можно рассчитывать на бесплатное пиво, чипсы и большую любовь. Не учли они лишь одного: любовь, в отличие от пива, так просто не отпускает.
Сегодня
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 декабря, суббота
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 декабря, вторник
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
2 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
5 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
2 - 3 декабря
4 октября - 6 декабря
2 декабря, суббота 00:00
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