Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки

Страна: Канада, 2018

Премьера: в РФ 06.06.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, детский, семейный

Продолжительноcть: 44 мин

Третий выпуск сборника состоит из двух серий: 1. «Щенячий патруль»: Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса. Щенкам нужно восстановить то, что она разрушила во время неуправляемой поездки и предотвратить новые разрушения — это супер-строительная операция! 2. «Вспыш и чудо-машинки»: Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки насовсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супершин, которые могут трансформироваться как угодно, чтобы Вспыш продолжил путь.