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Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки

Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки

Страна:
Канада, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.06.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, детский, семейный
  
Продолжительноcть:
44 мин
  

Третий выпуск сборника состоит из двух серий: 1. «Щенячий патруль»: Щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Но мэр Хамдингер поставил ее на колеса. Щенкам нужно восстановить то, что она разрушила во время неуправляемой поездки и предотвратить новые разрушения — это супер-строительная операция! 2. «Вспыш и чудо-машинки»: Когда у Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки насовсем. К счастью, рядом Гэби с набором новеньких высокотехнологичных супершин, которые могут трансформироваться как угодно, чтобы Вспыш продолжил путь.

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