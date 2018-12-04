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Семь пар нечистых

Семь пар нечистых

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.12.2018
 
Режиссер:
Кирилл Белевич
  
Актеры:
Юрий Борисов, Мари Ворожи, Тимофей Трибунцев, Василий Мищенко, Михаил Евланов, Александр Вершинин, Евгений Куршинский, Микаэль Джанибекян, Бесо Гатаев, Александр Алешкин
  
Жанр:
боевик, драма
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

1941 г. Бунт в открытом море — это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта ненависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен вдвойне. Слишком много ненависти на ограниченном пространстве. Но все меняется, когда появляется общий враг.

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