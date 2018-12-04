Семь пар нечистых

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 06.12.2018

Режиссер: Кирилл Белевич

Актеры: Юрий Борисов, Мари Ворожи, Тимофей Трибунцев, Василий Мищенко, Михаил Евланов, Александр Вершинин, Евгений Куршинский, Микаэль Джанибекян, Бесо Гатаев, Александр Алешкин

Жанр: боевик, драма

Продолжительноcть: 87 мин

1941 г. Бунт в открытом море — это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта ненависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен вдвойне. Слишком много ненависти на ограниченном пространстве. Но все меняется, когда появляется общий враг.