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Салаар

Салаар

Премьера:
28.12.2023
 
Режиссер:
Прашантх Нил
  
Актеры:
Прабхас, Притхвирадж Сукумуран, Шрути Хасан, Джагапати Бабу, Шрея Редди, Тинну Ананд, Бобби Симха, Исвари Рао, Даянанд Редди, Джон Виджай
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
172 минуты
  

Лидер банды пытается сдержать обещание, данное умирающему другу, и бросает вызов другим преступным группировкам.

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