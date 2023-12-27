Салаар
Премьера:
28.12.2023
Режиссер:
Прашантх Нил
Актеры:
Прабхас, Притхвирадж Сукумуран, Шрути Хасан, Джагапати Бабу, Шрея Редди, Тинну Ананд, Бобби Симха, Исвари Рао, Даянанд Редди, Джон Виджай
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
172 минуты
Лидер банды пытается сдержать обещание, данное умирающему другу, и бросает вызов другим преступным группировкам.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 декабря, суббота
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
30 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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