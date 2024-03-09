  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Роман Костомаров: Рожденный дважды - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Роман Костомаров: Рожденный дважды

Роман Костомаров: Рожденный дважды

Премьера:
09.03.2024
 
Режиссер:
Михаил Щедринский
  
Актеры:
Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, Елена Вайцеховская, Денис Проценко
  
Жанр:
Биография, Документальный
  
Продолжительноcть:
75 минут
  

Идеальная спортивная карьера — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион России и Европы в танцах на льду. Но в январе 2023 года внезапная болезнь практически лишила жизни Романа Костомарова. Он находился в коме, врачи провели ему несколько операций и были вынуждены ампутировать конечности. Прогнозы на выздоровление были менее процента. Но он выжил и благодаря любви и поддержке семьи и близких не потерял веру и встал на путь восстановления. Уже через 11 месяцев Роман снова вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой, чтобы исполнить их знаменитую программу «Кармен», принесшую им золотую олимпийскую медаль. Он, как и его герой тореадор, смог укротить болезнь и вернуть себе полноценную жизнь.

0
Касса
Воздух
18 января - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сила добра
18 октября - 16 марта 2023
Майский
Великолепная пятерка
28 декабря - 15 марта 2023
Майский
Алые паруса
7 - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лонки — великий обманщик
29 февраля - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 13 марта 2023
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.