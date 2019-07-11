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Приключения Реми

Приключения Реми

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Антуан Блоссер
  
Актеры:
Даниель Отой, Малом Пакуин, Виржини Ледуайен, Жонатан Заккаи, Жак Перрен, Людивин Санье, Альбан Массон, Зои Бойл, Николас Роу, Никола Даффетт
  
Жанр:
драма, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Маленький сирота Реми в 10-летнем возрасте попадает к пожилому бродячему артисту и отправляется в захватывающее путешествие по Франции XIX века. Реми учится зарабатывать на хлеб пением, заводит дружбу с верными спутниками-животными, а также раскрывает тайну своего происхождения.

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