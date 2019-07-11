Приключения Реми
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 25.07.2019
Режиссер:
Антуан Блоссер
Актеры:
Даниель Отой, Малом Пакуин, Виржини Ледуайен, Жонатан Заккаи, Жак Перрен, Людивин Санье, Альбан Массон, Зои Бойл, Николас Роу, Никола Даффетт
Жанр:
драма, семейный, детский
Продолжительноcть:
105 мин
Маленький сирота Реми в 10-летнем возрасте попадает к пожилому бродячему артисту и отправляется в захватывающее путешествие по Франции XIX века. Реми учится зарабатывать на хлеб пением, заводит дружбу с верными спутниками-животными, а также раскрывает тайну своего происхождения.
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30 июля, вторник
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31 июля, среда
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|Алмаз Синема
|
12:05
|ДКЖ Кино
|
16:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:05
|ДКЖ Кино
|
16:05
27 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:05
|ДКЖ Кино
|
15:05
28 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:05
|ДКЖ Кино
|
15:05
29 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:05
|ДКЖ Кино
|
16:05
30 июля, вторник
|ДКЖ Кино
|
16:05
31 июля, среда
|ДКЖ Кино
|
16:05