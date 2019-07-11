Приключения Реми

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Антуан Блоссер

Актеры: Даниель Отой, Малом Пакуин, Виржини Ледуайен, Жонатан Заккаи, Жак Перрен, Людивин Санье, Альбан Массон, Зои Бойл, Николас Роу, Никола Даффетт

Жанр: драма, семейный, детский

Продолжительноcть: 105 мин

Маленький сирота Реми в 10-летнем возрасте попадает к пожилому бродячему артисту и отправляется в захватывающее путешествие по Франции XIX века. Реми учится зарабатывать на хлеб пением, заводит дружбу с верными спутниками-животными, а также раскрывает тайну своего происхождения.