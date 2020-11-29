Преступить черту

Страна: Испания, 2020

Премьера: в РФ 03.12.2020

Режиссер: Дэвид Виктори

Актеры: Марио Касас, Элизабет Ларена, Виктор Соле, Хоакин Касерза, Милена Смит

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 117 мин

После смерти отца Дани, решив изменить свою жизнь, планирует отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой. Но романтическая идиллия оборачивается кошмаром. В отношения влюбленных вторгается, сжигаемый ревностью, бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для самого героя последствиям…