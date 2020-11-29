Преступить черту
Страна:
Испания, 2020
Премьера:
в РФ 03.12.2020
Режиссер:
Дэвид Виктори
Актеры:
Марио Касас, Элизабет Ларена, Виктор Соле, Хоакин Касерза, Милена Смит
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
117 мин
После смерти отца Дани, решив изменить свою жизнь, планирует отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой. Но романтическая идиллия оборачивается кошмаром. В отношения влюбленных вторгается, сжигаемый ревностью, бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для самого героя последствиям…
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Завтра
|22:10
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5 декабря, суббота
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6 декабря, воскресенье
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12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽