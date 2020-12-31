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Планета Билан

Планета Билан

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 07.01.2021
 
Режиссер:
Роман Бутовский
  
Актеры:
Дима Билан
  
Жанр:
концерт, музыкальный
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Живое фэнтези-шоу, которое состоялось в феврале 2019 года в Москве в зале «ВТБ Арена». Это шоу в новом и необычном для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса и больше напоминает фильм в жанре фэнтези, сыгранный артистом вживую на сцене. Специально для этого шоу Дима Билан снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема - это поиск себя. Здесь нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.

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Сегодня
15:55 Алмаз Синема
Завтра
15:55 Алмаз Синема
9 января, суббота
15:55 Алмаз Синема
10 января, воскресенье
15:55 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
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Школа волшебства Гарри Поттера
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8 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-800 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 300 ₽
Бригадный Подряд
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7 февраля, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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8 марта, понедельник 19:00
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 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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