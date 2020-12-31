Планета Билан

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 07.01.2021

Режиссер: Роман Бутовский

Актеры: Дима Билан

Жанр: концерт, музыкальный

Продолжительноcть: 83 мин

Живое фэнтези-шоу, которое состоялось в феврале 2019 года в Москве в зале «ВТБ Арена». Это шоу в новом и необычном для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса и больше напоминает фильм в жанре фэнтези, сыгранный артистом вживую на сцене. Специально для этого шоу Дима Билан снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема - это поиск себя. Здесь нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.