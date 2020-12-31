Планета Билан
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 07.01.2021
Режиссер:
Роман Бутовский
Актеры:
Дима Билан
Жанр:
концерт, музыкальный
Продолжительноcть:
83 мин
Живое фэнтези-шоу, которое состоялось в феврале 2019 года в Москве в зале «ВТБ Арена». Это шоу в новом и необычном для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса и больше напоминает фильм в жанре фэнтези, сыгранный артистом вживую на сцене. Специально для этого шоу Дима Билан снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема - это поиск себя. Здесь нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.
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10 января, воскресенье
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|Алмаз Синема
|
15:55
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:55
9 января, суббота
|Алмаз Синема
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15:55
10 января, воскресенье
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8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
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8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
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₽ Билеты: 500 ₽