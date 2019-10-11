Окей, Лекси!

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 17.10.2019

Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур

Актеры: Роуз Бирн, Адам Дивайн, Александра Шипп, Майкл Пенья, Джастин Хартли, Шарлин Йи, Ванда Сайкс, Рон Фанчес, Марчелла Браджио

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 80 мин

Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она — виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.