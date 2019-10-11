Окей, Лекси!
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 17.10.2019
Режиссер:
Джон Лукас, Скотт Мур
Актеры:
Роуз Бирн, Адам Дивайн, Александра Шипп, Майкл Пенья, Джастин Хартли, Шарлин Йи, Ванда Сайкс, Рон Фанчес, Марчелла Браджио
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
80 мин
Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она — виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.
Сегодня
|14:25
|Союз (Алексин)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Союз (Алексин)
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, понедельник
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, вторник
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Союз (Алексин)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, среда
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Союз (Алексин)
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
23:40
|Союз (Алексин)
|
14:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
19:40
23:00
|Союз (Алексин)
|
14:25
21 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
18:15
22 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
20:20
|Союз (Алексин)
|
14:25
23 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
16:35
22:35
|Союз (Алексин)
|
14:25
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 - 21 октября
₽ Билеты: 100-300 ₽