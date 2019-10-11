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Окей, Лекси!

Окей, Лекси!

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 17.10.2019
 
Режиссер:
Джон Лукас, Скотт Мур
  
Актеры:
Роуз Бирн, Адам Дивайн, Александра Шипп, Майкл Пенья, Джастин Хартли, Шарлин Йи, Ванда Сайкс, Рон Фанчес, Марчелла Браджио
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

 

Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она — виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.

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Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Noize MC
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31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
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22 ноября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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