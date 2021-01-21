Охотник на монстров
Страна:
США, Япония, Германия, Китай, 2020
Премьера:
в РФ 28.01.2021
Режиссер:
Пол У. С. Андерсон
Актеры:
Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Диего Бонета, Миган Гуд, Джош Хелман, Чжин Ау-Юн, Рон Перлман, Янник Шуманн, Хирона Ямадзаки
Жанр:
боевик, фэнтези, приключения
Продолжительноcть:
104 мин
Бюджет:
$60 000 000,00
Сбор в мире:
$12 375 799,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,66
Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.
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20 марта, суббота 19:00
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20 марта, суббота 20:00
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