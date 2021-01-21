Охотник на монстров

Страна: США, Япония, Германия, Китай, 2020

Премьера: в РФ 28.01.2021

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

Актеры: Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Диего Бонета, Миган Гуд, Джош Хелман, Чжин Ау-Юн, Рон Перлман, Янник Шуманн, Хирона Ямадзаки

Жанр: боевик, фэнтези, приключения

Продолжительноcть: 104 мин

Бюджет: $60 000 000,00

Сбор в мире: $12 375 799,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,66

Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.