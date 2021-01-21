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Охотник на монстров

Охотник на монстров

Страна:
США, Япония, Германия, Китай, 2020
 
Премьера:
в РФ 28.01.2021
 
Режиссер:
Пол У. С. Андерсон
  
Актеры:
Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Диего Бонета, Миган Гуд, Джош Хелман, Чжин Ау-Юн, Рон Перлман, Янник Шуманн, Хирона Ямадзаки
  
Жанр:
боевик, фэнтези, приключения
  
Продолжительноcть:
104 мин
  
Бюджет:
$60 000 000,00
  
Сбор в мире:
$12 375 799,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,66
          
 

Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.

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Сегодня
10:55 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:10 Киносити
15:10 Синема Стар
15:20 Алмаз Синема
15:30 Киносити
19:40 Алмаз Синема
19:50 Синема Стар
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21:50 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:55 Алмаз Синема
Завтра
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12:30 Алмаз Синема
13:10 Киносити
15:10 Синема Стар
15:20 Алмаз Синема
15:30 Киносити
19:40 Алмаз Синема
19:50 Синема Стар
20:20 Киносити
21:50 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:55 Алмаз Синема
30 января, суббота
10:55 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:10 Киносити
15:10 Синема Стар
15:20 Алмаз Синема
15:30 Киносити
19:40 Алмаз Синема
19:50 Синема Стар
20:20 Киносити
21:50 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:55 Алмаз Синема
00:50 Киносити
31 января, воскресенье
10:55 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:10 Киносити
15:10 Синема Стар
15:20 Алмаз Синема
15:30 Киносити
19:40 Алмаз Синема
19:50 Синема Стар
20:20 Киносити
21:50 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23:55 Алмаз Синема
00:50 Киносити
1 февраля, понедельник
10:55 Киносити
13:10 Киносити
15:10 Синема Стар
15:30 Киносити
19:50 Синема Стар
20:20 Киносити
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2 февраля, вторник
10:55 Киносити
13:10 Киносити
15:10 Синема Стар
15:30 Киносити
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13:10 Киносити
15:10 Синема Стар
15:30 Киносити
19:50 Синема Стар
20:20 Киносити
22:35 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Фогель
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8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
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20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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