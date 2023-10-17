Очень плохая девчонка

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Дженнифер Крэм

Актеры: Уэнди МакЛендон-Кови, Нина Добрев, Рей МакКиннон, Шерри Кола, Стефани Кениг, Дэн Баккедал, Брэндон Майкел Смит, Рэнди Уэйн, Джеймс Хили-мл., Хейли Магнус, Джоби Джеймс, Эд Спинелли, Брукс Райан

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 99 минут

Когда-то Рен и ее подруги были настоящим ураганом на любой тусовке. Но время идет, и собраться вместе, как в былые времена, почти нет возможности. Кто-то смирился с новой тихой жизнью, а кто-то не готов оставлять шумные вечеринки позади. Чтобы собрать старую компашку снова, Рен идет на небольшую ложь, которая выходит из-под контроля. Теперь девушкам придется очень постараться, чтобы остаться близкими подругами. Это приключение либо окончательно разрушит их узы, либо укрепит их.