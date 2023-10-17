Очень плохая девчонка
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Дженнифер Крэм
Актеры:
Уэнди МакЛендон-Кови, Нина Добрев, Рей МакКиннон, Шерри Кола, Стефани Кениг, Дэн Баккедал, Брэндон Майкел Смит, Рэнди Уэйн, Джеймс Хили-мл., Хейли Магнус, Джоби Джеймс, Эд Спинелли, Брукс Райан
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
99 минут
Когда-то Рен и ее подруги были настоящим ураганом на любой тусовке. Но время идет, и собраться вместе, как в былые времена, почти нет возможности. Кто-то смирился с новой тихой жизнью, а кто-то не готов оставлять шумные вечеринки позади. Чтобы собрать старую компашку снова, Рен идет на небольшую ложь, которая выходит из-под контроля. Теперь девушкам придется очень постараться, чтобы остаться близкими подругами. Это приключение либо окончательно разрушит их узы, либо укрепит их.
Сегодня
|
14:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:20
|Синема Стар
|
20:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
14:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:20
|Синема Стар
|
20:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|
18:20
|Синема Стар
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, воскресенье
|
18:20
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, понедельник
|
18:20
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 октября, вторник
|
18:20
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 октября, среда
|
18:20
|Синема Стар
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Синема Стар
|
18:20
22 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
18:20
23 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
18:20
24 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
18:20
25 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Синема Стар
|
18:20
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