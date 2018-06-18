«Обжираловка» (L'abbuffata)

Пара кинематографистов из итальянского городка Диаманте решает снять фильм о своей родной земле. Они приступили к поискам режиссера и исполнителя главной роли, но сразу же столкнулись с первыми сложностями. Режиссер пребывает в творческом кризисе, а найти подходящего актера среди соотечественников они не смогли. Тогда их выбор падает на француза Жерара Депардье. Когда, казалось бы, все готово к съемкам, в дело вмешивается традиционная итальянская непредсказуемость и еда!

«Обжираловка» — комедия режиссера Миммо Калопрести о национальной особенности итальянского кинематографа.