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«Обжираловка» (L'abbuffata)

«Обжираловка» (L'abbuffata)

Пара кинематографистов из итальянского городка Диаманте решает снять фильм о своей родной земле. Они приступили к поискам режиссера и исполнителя главной роли, но сразу же столкнулись с первыми сложностями. Режиссер пребывает в творческом кризисе, а найти подходящего актера среди соотечественников они не смогли. Тогда их выбор падает на француза Жерара Депардье. Когда, казалось бы, все готово к съемкам, в дело вмешивается традиционная итальянская непредсказуемость и еда!

«Обжираловка» — комедия режиссера Миммо Калопрести о национальной особенности итальянского кинематографа.

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