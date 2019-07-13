Обитель тьмы
Страна:
, 2018
Премьера:
в РФ 18.07.2019
Режиссер:
Майкл Дэвид Пэйт
Актеры:
Нилам Фарук, Фарина Флеббе, Соня Герхардт, Максим Казис, Лиза-Мари Королл, Эмилио Сакрайя, Тим Оливер Шульц, Дэвис Шульц, Тимми Тринкс
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
89 мин
Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять лучший ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но очень быстро они понимают, что не одни в этом страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все ли они готовы пойти ради своей популярности.
Сегодня
|20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, воскресенье
|20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, понедельник
|20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
|20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
|20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
20 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
21 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55