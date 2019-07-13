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Обитель тьмы

Обитель тьмы

Страна:
, 2018
 
Премьера:
в РФ 18.07.2019
 
Режиссер:
Майкл Дэвид Пэйт
  
Актеры:
Нилам Фарук, Фарина Флеббе, Соня Герхардт, Максим Казис, Лиза-Мари Королл, Эмилио Сакрайя, Тим Оливер Шульц, Дэвис Шульц, Тимми Тринкс
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять лучший ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но очень быстро они понимают, что не одни в этом страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все ли они готовы пойти ради своей популярности.

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