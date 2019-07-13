Обитель тьмы

Страна: , 2018

Премьера: в РФ 18.07.2019

Режиссер: Майкл Дэвид Пэйт

Актеры: Нилам Фарук, Фарина Флеббе, Соня Герхардт, Максим Казис, Лиза-Мари Королл, Эмилио Сакрайя, Тим Оливер Шульц, Дэвис Шульц, Тимми Тринкс

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 89 мин

Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять лучший ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но очень быстро они понимают, что не одни в этом страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все ли они готовы пойти ради своей популярности.