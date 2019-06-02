Обитель страха
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 06.06.2019
Режиссер:
Эмма Тамми
Актеры:
Майлз Андерсон, Кейтлин Джерард, Джулия Голден Теллес, Дилан МакТи, Мартин Си Паттерсон, Эшли Цукерман
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
86 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,15
Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живет молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась ещё одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.
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22:10
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21:20
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|
13:05
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