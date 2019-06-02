Обитель страха

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 06.06.2019

Режиссер: Эмма Тамми

Актеры: Майлз Андерсон, Кейтлин Джерард, Джулия Голден Теллес, Дилан МакТи, Мартин Си Паттерсон, Эшли Цукерман

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 86 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,15

Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живет молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась ещё одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.