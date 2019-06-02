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Обитель страха

Обитель страха

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.06.2019
 
Режиссер:
Эмма Тамми
  
Актеры:
Майлз Андерсон, Кейтлин Джерард, Джулия Голден Теллес, Дилан МакТи, Мартин Си Паттерсон, Эшли Цукерман
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
86 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,15
          
 

Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живет молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась ещё одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.

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