Норм и несокрушимые: Большое путешествие
Страна:
США, Индия, Южная Корея, Китай, 2019
Премьера:
в РФ 04.07.2019
Режиссер:
Ричард Финн, Тим Молтби
Актеры:
Лиза Дурупт, Винсент Тонг, Майкл Добсон, Ли Токар, Джонатан Холмс, Брайан Добсон, Алан Марриотт, Эндрю То, Коул Ховард, Дженнифер Камерон
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
90 мин
В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Аварию подстроил его коварный напарник, который похищает бесценную нефритовую статуэтку китайского божества — ключ к несметным сокровищам. На помощь Джину приходит король Арктики Норм. В компании с леммингами он отправляется в смертельно опасное путешествие. На этот раз обаятельный и простодушный мишка должен не только обезвредить злодея и вернуть бесценную реликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки…
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|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|11:55
|Алмаз Синема
|12:00
|Киносити
|14:15
|Алмаз Синема
|15:05
|Киносити
|16:15
|Киносити
|18:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
11:55
14:15
|Киносити
|
10:10
12:00
15:05
16:15
18:05
Завтра
|Алмаз Синема
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10:05
11:55
14:15
|Киносити
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12:00
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