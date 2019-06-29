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Норм и несокрушимые: Большое путешествие

Норм и несокрушимые: Большое путешествие

Страна:
США, Индия, Южная Корея, Китай, 2019
 
Премьера:
в РФ 04.07.2019
 
Режиссер:
Ричард Финн, Тим Молтби
  
Актеры:
Лиза Дурупт, Винсент Тонг, Майкл Добсон, Ли Токар, Джонатан Холмс, Брайан Добсон, Алан Марриотт, Эндрю То, Коул Ховард, Дженнифер Камерон
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Аварию подстроил его коварный напарник, который похищает бесценную нефритовую статуэтку китайского божества — ключ к несметным сокровищам. На помощь Джину приходит король Арктики Норм. В компании с леммингами он отправляется в смертельно опасное путешествие. На этот раз обаятельный и простодушный мишка должен не только обезвредить злодея и вернуть бесценную реликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки…

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