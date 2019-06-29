Норм и несокрушимые: Большое путешествие

Страна: США, Индия, Южная Корея, Китай, 2019

Премьера: в РФ 04.07.2019

Режиссер: Ричард Финн, Тим Молтби

Актеры: Лиза Дурупт, Винсент Тонг, Майкл Добсон, Ли Токар, Джонатан Холмс, Брайан Добсон, Алан Марриотт, Эндрю То, Коул Ховард, Дженнифер Камерон

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 90 мин

В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Аварию подстроил его коварный напарник, который похищает бесценную нефритовую статуэтку китайского божества — ключ к несметным сокровищам. На помощь Джину приходит король Арктики Норм. В компании с леммингами он отправляется в смертельно опасное путешествие. На этот раз обаятельный и простодушный мишка должен не только обезвредить злодея и вернуть бесценную реликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки…