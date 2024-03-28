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Ненормальный

Ненормальный

Премьера:
28.03.2024
 
Режиссер:
Илья Маланин
  
Актеры:
Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Илларион Маров, Надежда Маркина, Софья Реснянская, Елисей Свеженцев, Григорий Столбов, Сюй Шиюэ, Денис Давыдов, Ольга Калашникова, Валентин Самохин
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  

8-летний Коля не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит и ребенок когда-нибудь станет «нормальным». Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению. Впереди у Коли — престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви. Вдохновлено невероятной реальной историей.

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