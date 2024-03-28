Ненормальный
Премьера:
28.03.2024
Режиссер:
Илья Маланин
Актеры:
Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Илларион Маров, Надежда Маркина, Софья Реснянская, Елисей Свеженцев, Григорий Столбов, Сюй Шиюэ, Денис Давыдов, Ольга Калашникова, Валентин Самохин
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
103 минуты
8-летний Коля не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит и ребенок когда-нибудь станет «нормальным». Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению. Впереди у Коли — престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви. Вдохновлено невероятной реальной историей.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 марта, четверг
|
12:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:35
|Кинотеатр (Суворов)
29 марта, пятница
|
12:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:35
|Кинотеатр (Суворов)
30 марта, суббота
|
12:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:35
|Кинотеатр (Суворов)
31 марта, воскресенье
|
12:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:35
|Кинотеатр (Суворов)
1 апреля, понедельник
|
12:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:35
|Кинотеатр (Суворов)
2 апреля, вторник
|
12:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:35
|Кинотеатр (Суворов)
3 апреля, среда
|
12:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:35
|Кинотеатр (Суворов)
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
28 марта, четверг
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:40
19:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
19:05
29 марта, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:40
19:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
19:05
30 марта, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:40
19:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
19:05
31 марта, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:40
19:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
19:05
1 апреля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:40
19:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
19:05
2 апреля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:40
19:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
19:05
3 апреля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:40
19:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:30
19:05
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