афиша
афиша
Регистрация
Нечестивые

Нечестивые

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 22.04.2021
 
Режиссер:
Эван Спилиотопулос
  
Актеры:
Джеффри Дин Морган, Кэри Элвес, Кэтрин Аселтон, Уильям Сэдлер, Марина Мазепа, Кристин Адамс, Диого Моргадо, Гизела Чипе, Киара Пикардо, Джанель Фигли
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Девушка Элис страдает глухотой. Однажды у нее случилось видение, и она чудесным образом обретает слух и способность исцелять других. Молва о произошедшем быстро распространяется, и люди со всех уголков страны спешат к дому Элис. В их числе журналист, жаждущий сенсации, способной возродить его карьеру. Однако в округе начинают происходит жуткие явления, и он понимает, что необыкновенный дар Элис ? из мира тьмы и зла. Фильм основан на бестселлере Герберта Джеймса «Святыня». От продюсеров триллеров «Не дыши» и франшизы «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми и Роба Таперта.

Купить билет
0
Касса
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Чиж & Co
Купить билет
30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Gorizont Entertainment
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дельфин
Купить билет
29 апреля, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
Купить билет
1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.