Нечестивые

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 22.04.2021

Режиссер: Эван Спилиотопулос

Актеры: Джеффри Дин Морган, Кэри Элвес, Кэтрин Аселтон, Уильям Сэдлер, Марина Мазепа, Кристин Адамс, Диого Моргадо, Гизела Чипе, Киара Пикардо, Джанель Фигли

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 100 мин

Девушка Элис страдает глухотой. Однажды у нее случилось видение, и она чудесным образом обретает слух и способность исцелять других. Молва о произошедшем быстро распространяется, и люди со всех уголков страны спешат к дому Элис. В их числе журналист, жаждущий сенсации, способной возродить его карьеру. Однако в округе начинают происходит жуткие явления, и он понимает, что необыкновенный дар Элис ? из мира тьмы и зла. Фильм основан на бестселлере Герберта Джеймса «Святыня». От продюсеров триллеров «Не дыши» и франшизы «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми и Роба Таперта.