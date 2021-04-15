Нечестивые
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 22.04.2021
Режиссер:
Эван Спилиотопулос
Актеры:
Джеффри Дин Морган, Кэри Элвес, Кэтрин Аселтон, Уильям Сэдлер, Марина Мазепа, Кристин Адамс, Диого Моргадо, Гизела Чипе, Киара Пикардо, Джанель Фигли
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
100 мин
Девушка Элис страдает глухотой. Однажды у нее случилось видение, и она чудесным образом обретает слух и способность исцелять других. Молва о произошедшем быстро распространяется, и люди со всех уголков страны спешат к дому Элис. В их числе журналист, жаждущий сенсации, способной возродить его карьеру. Однако в округе начинают происходит жуткие явления, и он понимает, что необыкновенный дар Элис ? из мира тьмы и зла. Фильм основан на бестселлере Герберта Джеймса «Святыня». От продюсеров триллеров «Не дыши» и франшизы «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми и Роба Таперта.
Сегодня
|18:20
|Киносити
|21:35
|Киносити
|21:35
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
Завтра
|18:20
|Киносити
|21:35
|Киносити
|21:35
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
24 апреля, суббота
|18:20
|Киносити
|21:35
|Киносити
|22:05
|Алмаз Синема
|23:40
|Алмаз Синема
|01:45
|Киносити
25 апреля, воскресенье
|18:20
|Киносити
|21:35
|Киносити
|22:05
|Алмаз Синема
|23:40
|Алмаз Синема
|01:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:35
23:55
|Киносити
|
18:20
21:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:35
23:55
|Киносити
|
18:20
21:35
24 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
22:05
23:40
|Киносити
|
18:20
21:35
01:45
25 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:05
23:40
|Киносити
|
18:20
21:35
01:45
26 апреля, понедельник
|Киносити
|
18:20
21:35
27 апреля, вторник
|Киносити
|
18:20
21:35
28 апреля, среда
|Киносити
|
18:20
21:35
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 апреля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
10 мая, понедельник 10:50