Небеса подождут

Страна: Германия, 2020

Премьера: в РФ 14.01.2021

Режиссер: Андре Эркау

Актеры: Тиль Швайгер, Бенно Фюрманн, Юрген Фогель, Жасмин Герат, Макс Хубахер, Хайке Макач, Инка Фридрих, Синье Ирслингер, Йонас Хольденридер, Дитмар Бер

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Продолжительноcть: 98 мин

Сбор в мире: $1 713 069,00

Штеффи всего 16, ее жизнь только начинается: первая любовь, выпускной, поездка с классом в Париж. Но после неожиданного вердикта врачей всё это придется отменить: Штеффи ждет серьезное лечение в больнице. Однако жизнь у человека всего одна, и молодость тоже дается один раз. Как быть, если ты еще ничего толком не успел попробовать в этой жизни?