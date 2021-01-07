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Небеса подождут

Небеса подождут

Страна:
Германия, 2020
 
Премьера:
в РФ 14.01.2021
 
Режиссер:
Андре Эркау
  
Актеры:
Тиль Швайгер, Бенно Фюрманн, Юрген Фогель, Жасмин Герат, Макс Хубахер, Хайке Макач, Инка Фридрих, Синье Ирслингер, Йонас Хольденридер, Дитмар Бер
  
Жанр:
комедия, мелодрама, драма
  
Продолжительноcть:
98 мин
  
Сбор в мире:
$1 713 069,00
 

Штеффи всего 16, ее жизнь только начинается: первая любовь, выпускной, поездка с классом в Париж. Но после неожиданного вердикта врачей всё это придется отменить: Штеффи ждет серьезное лечение в больнице. Однако жизнь у человека всего одна, и молодость тоже дается один раз. Как быть, если ты еще ничего толком не успел попробовать в этой жизни?

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Сегодня
13:55 Киносити
18:25 Киносити
Завтра
13:55 Киносити
18:25 Киносити
16 января, суббота
13:55 Киносити
18:25 Киносити
17 января, воскресенье
13:55 Киносити
18:25 Киносити
18 января, понедельник
13:55 Киносити
18:25 Киносити
19 января, вторник
13:55 Киносити
18:25 Киносити
20 января, среда
13:55 Киносити
18:25 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Labov SKY Jam
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23 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
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