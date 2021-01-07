Небеса подождут
Страна:
Германия, 2020
Премьера:
в РФ 14.01.2021
Режиссер:
Андре Эркау
Актеры:
Тиль Швайгер, Бенно Фюрманн, Юрген Фогель, Жасмин Герат, Макс Хубахер, Хайке Макач, Инка Фридрих, Синье Ирслингер, Йонас Хольденридер, Дитмар Бер
Жанр:
комедия, мелодрама, драма
Продолжительноcть:
98 мин
Сбор в мире:
$1 713 069,00
Штеффи всего 16, ее жизнь только начинается: первая любовь, выпускной, поездка с классом в Париж. Но после неожиданного вердикта врачей всё это придется отменить: Штеффи ждет серьезное лечение в больнице. Однако жизнь у человека всего одна, и молодость тоже дается один раз. Как быть, если ты еще ничего толком не успел попробовать в этой жизни?
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
23 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽