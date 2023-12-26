Мульт в кино. Выпуск №164. В Новый год играючи!

Премьера: 30.12.2023

Режиссер: Алексей Миронов, Елизавета Рябич, Татьяна Мошкова, Алексей Хруслов, Энеш Батырова, Элина Волгина, Артур Аллаяров, Татьяна Новикова, Мария Коршунова

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 54 минуты

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки научат Антона кататься на горных лыжах, в ДиноСити у Кракена появятся сверхспособности, суперкотята спасут Новый год, семья Чирикиных купит новую машину, а «Сказочный патруль» раскроют тайну пингвинов в Мышкине.