Мульт в кино. Выпуск №164. В Новый год играючи!
Премьера:
30.12.2023
Режиссер:
Алексей Миронов, Елизавета Рябич, Татьяна Мошкова, Алексей Хруслов, Энеш Батырова, Элина Волгина, Артур Аллаяров, Татьяна Новикова, Мария Коршунова
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
54 минуты
В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки научат Антона кататься на горных лыжах, в ДиноСити у Кракена появятся сверхспособности, суперкотята спасут Новый год, семья Чирикиных купит новую машину, а «Сказочный патруль» раскроют тайну пингвинов в Мышкине.
Сегодня
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 января 2024
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 января 2024
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
|Иллизиум (Новомосковск)
3 января 2024
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
1 января 2024
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
2 января 2024
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
3 января 2024
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
4 мая - 13 января
27 - 31 декабря
2 декабря - 3 января
27 - 30 декабря
7 - 30 декабря
28 декабря - 10 января