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Мульт в кино. Выпуск №164. В Новый год играючи!

Мульт в кино. Выпуск №164. В Новый год играючи!

Премьера:
30.12.2023
 
Режиссер:
Алексей Миронов, Елизавета Рябич, Татьяна Мошкова, Алексей Хруслов, Энеш Батырова, Элина Волгина, Артур Аллаяров, Татьяна Новикова, Мария Коршунова
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
54 минуты
  

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки научат Антона кататься на горных лыжах, в ДиноСити у Кракена появятся сверхспособности, суперкотята спасут Новый год, семья Чирикиных купит новую машину, а «Сказочный патруль» раскроют тайну пингвинов в Мышкине.

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