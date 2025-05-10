Где можно и где нельзя мыть машину?

Самостоятельно мыть машину разрешено не везде. Разбираемся, как это сделать и не нарушить закон.

Начнем с того, что в Туле, так же, как и в большинстве других регионов России, запрещено мыть автомобиль на улице, во дворе жилого дома, вблизи водоёмов или в лесу.

Что нельзя

Мыть авто запрещено рядом с реками, озерами, прудами и т.д., а также в самих водоемах. Ширина водоохранной, то есть прибрежной, зоны может быть разной. Например, для реки — от 50 до 200 м в зависимости от её длины, для озера — 50 м, для моря — 500 м.

Штрафы за мойку в водоохранной зоне:

— до 4500 рублей с человека;

— до 400 тыс. рублей для компаний.

Штрафы за загрязнение водоёмов:

— до 1000 рублей для физлиц;

— до 100 тыс. рублей для юрлиц.

Нельзя мыть машину в парках, лесах и полях. Так, за мойку в лесу автомобилиста оштрафуют на 3500 рублей. Для организаций наказание строже: штраф 300 тыс. рублей и возможная приостановка деятельности на 3 месяца.

Где можно

Мыть машину лучше на специализированных автомойках или в гараже со специальными очистными сооружениями. А также на собственном садовом участке, но только в том случае, если химикаты не будут загрязнять почву.

Лобовое стекло, фары и номер автомобиля протереть можно где угодно. Это не считается полноценной мойкой.

*СанПиН 2.1.3684-21