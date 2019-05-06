МУЛЬТ в кино. Выпуск №97. Ми-Ми-Май

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 09.05.2019

Режиссер: Роман Верещак, Инга Коржнева, Михаил Гавриленко, Алексей Подколзин, Александра Ковтун, Татьяна Алифанова

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Жанр: мультфильм, семейный, детский

Продолжительноcть: 51 мин

В новом выпуске Лео и Тиг познакомятся с австралийскими коалами, а Катя и Эф узнают, как работает метро. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Ми-Ми-Мишки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай» и «Волшебный фонарь».