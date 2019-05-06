МУЛЬТ в кино. Выпуск №97. Ми-Ми-Май
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 09.05.2019
Режиссер:
Роман Верещак, Инга Коржнева, Михаил Гавриленко, Алексей Подколзин, Александра Ковтун, Татьяна Алифанова
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, детский
Продолжительноcть:
51 мин
В новом выпуске Лео и Тиг познакомятся с австралийскими коалами, а Катя и Эф узнают, как работает метро. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Ми-Ми-Мишки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай» и «Волшебный фонарь».
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11 мая, суббота
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12 мая, воскресенье
|10:00
|ДКЖ Кино
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
11:25
11 мая, суббота
|ДКЖ Кино
|
10:00
12 мая, воскресенье
|ДКЖ Кино
|
10:00