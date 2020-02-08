Моя собака идиот
Страна:
Бельгия, Франция, 2019
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Иван Атталь
Актеры:
Иван Атталь, Шарлотта Генсбур, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь, Адель Висм, Пабло Венсаль, Панайотис Паскот, Оскар Копп, Лола Маруа-Бигар
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
106 мин
Писатель Анри переживает, кажется, всё кризисы сразу — пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой, не получается прийти ко взаимопониманию с выросшими детьми. Но когда Анри завязывает уморительную дружбу с наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново.
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28 марта, суббота 19:00
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