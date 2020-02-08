Моя собака идиот

Страна: Бельгия, Франция, 2019

Премьера: в РФ 06.02.2020

Режиссер: Иван Атталь

Актеры: Иван Атталь, Шарлотта Генсбур, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь, Адель Висм, Пабло Венсаль, Панайотис Паскот, Оскар Копп, Лола Маруа-Бигар

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 106 мин

Писатель Анри переживает, кажется, всё кризисы сразу — пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой, не получается прийти ко взаимопониманию с выросшими детьми. Но когда Анри завязывает уморительную дружбу с наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново.