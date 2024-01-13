Моя прекрасная свадьба

Премьера: 01.02.2024

Режиссер: Роджер Камбл

Актеры: Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Роб Эстес, Либе Барер, Остин Норт, Нил Бишоп, Хенесис Эстевес

Жанр: Ромком

Что делать, если вы поженились в Вегасе после одной безумной ночи? Конечно же, устроить себе отвязный медовый месяц в жаркой Мексике! Вещи собраны, а друзья уже в пути, ведь Эбби и Трэвис доказали всем, что они — идеальная пара. Но готовы ли они к браку, или же все закончится еще одним прекрасным несчастьем?