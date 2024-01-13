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Моя прекрасная свадьба

Моя прекрасная свадьба

Премьера:
01.02.2024
 
Режиссер:
Роджер Камбл
  
Актеры:
Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Роб Эстес, Либе Барер, Остин Норт, Нил Бишоп, Хенесис Эстевес
  
Жанр:
Ромком
  

Что делать, если вы поженились в Вегасе после одной безумной ночи? Конечно же, устроить себе отвязный медовый месяц в жаркой Мексике! Вещи собраны, а друзья уже в пути, ведь Эбби и Трэвис доказали всем, что они — идеальная пара. Но готовы ли они к браку, или же все закончится еще одним прекрасным несчастьем?

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50
Люксор Тула
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Алмаз Синема
15:50
Люксор Тула
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Алмаз Синема
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
20:20
Иллизиум (Новомосковск)
23:50
Алмаз Синема
2 февраля, пятница
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Алмаз Синема
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Алмаз Синема
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Иллизиум (Новомосковск)
23:50
Алмаз Синема
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, суббота
14:50
Алмаз Синема
19:10
Алмаз Синема
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, воскресенье
14:50
Алмаз Синема
19:10
Алмаз Синема
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
5 февраля, понедельник
14:50
Алмаз Синема
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
6 февраля, вторник
14:50
Алмаз Синема
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
7 февраля, среда
14:50
Алмаз Синема
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
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25 января - 2 февраля
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25 - 31 января
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Из глубины
18 января - 7 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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