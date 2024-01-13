Моя прекрасная свадьба
Премьера:
01.02.2024
Режиссер:
Роджер Камбл
Актеры:
Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Роб Эстес, Либе Барер, Остин Норт, Нил Бишоп, Хенесис Эстевес
Жанр:
Ромком
Что делать, если вы поженились в Вегасе после одной безумной ночи? Конечно же, устроить себе отвязный медовый месяц в жаркой Мексике! Вещи собраны, а друзья уже в пути, ведь Эбби и Трэвис доказали всем, что они — идеальная пара. Но готовы ли они к браку, или же все закончится еще одним прекрасным несчастьем?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
2 февраля, пятница
3 февраля, суббота
|
14:50
|Алмаз Синема
|
19:10
|Алмаз Синема
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, воскресенье
|
14:50
|Алмаз Синема
|
19:10
|Алмаз Синема
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
5 февраля, понедельник
|
14:50
|Алмаз Синема
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
|Алмаз Синема
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
6 февраля, вторник
|
14:50
|Алмаз Синема
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
|Алмаз Синема
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
7 февраля, среда
|
14:50
|Алмаз Синема
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
|Алмаз Синема
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:50
19:10
23:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:15
20:20
|Люксор Тула
|
10:50
15:50
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
17:05
19:25
2 февраля, пятница
|Алмаз Синема
|
14:50
19:10
23:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:15
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
17:05
19:25
00:20
3 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
14:50
19:10
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
00:20
4 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:50
19:10
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
5 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
14:50
19:10
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:20
6 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
14:50
19:10
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:20
7 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
14:50
19:10
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:20
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