Морские паразиты
Страна:
Ирландия, США, Великобритания, Швеция, Бельгия, 2019
Премьера:
в РФ 01.08.2020
Режиссер:
Ниса Хардиман
Актеры:
Конни Нильсен, Гермиона Корфилд, Дюгрей Скотт, Олуэн Фуэре, Джек Хикки, Ардалан Эсмаили, Эли Буаказе
Жанр:
фантастика, ужасы
Продолжительноcть:
95 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,01
Изучающая морскую биологию студентка Шеворн присоединяется к экипажу судна. Всего через несколько часов после отправления экипажу предстоит столкнуться с неизведанным и опасным созданием. Несмотря на отсутствие опыта в мореплавании, Шеворн должна что-то предпринять, прежде чем ее команда в полном составе отправится на тот свет.
Сегодня
|23:15
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:15
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽