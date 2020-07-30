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Морские паразиты

Морские паразиты

Страна:
Ирландия, США, Великобритания, Швеция, Бельгия, 2019
 
Премьера:
в РФ 01.08.2020
 
Режиссер:
Ниса Хардиман
  
Актеры:
Конни Нильсен, Гермиона Корфилд, Дюгрей Скотт, Олуэн Фуэре, Джек Хикки, Ардалан Эсмаили, Эли Буаказе
  
Жанр:
фантастика, ужасы
  
Продолжительноcть:
95 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,01
          
 

Изучающая морскую биологию студентка Шеворн присоединяется к экипажу судна. Всего через несколько часов после отправления экипажу предстоит столкнуться с неизведанным и опасным созданием. Несмотря на отсутствие опыта в мореплавании, Шеворн должна что-то предпринять, прежде чем ее команда в полном составе отправится на тот свет.

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28 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
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 ₽  Билеты: 1950-3000 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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16 сентября, среда 20:00
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 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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