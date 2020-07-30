Морские паразиты

Страна: Ирландия, США, Великобритания, Швеция, Бельгия, 2019

Премьера: в РФ 01.08.2020

Режиссер: Ниса Хардиман

Актеры: Конни Нильсен, Гермиона Корфилд, Дюгрей Скотт, Олуэн Фуэре, Джек Хикки, Ардалан Эсмаили, Эли Буаказе

Жанр: фантастика, ужасы

Продолжительноcть: 95 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,01

Изучающая морскую биологию студентка Шеворн присоединяется к экипажу судна. Всего через несколько часов после отправления экипажу предстоит столкнуться с неизведанным и опасным созданием. Несмотря на отсутствие опыта в мореплавании, Шеворн должна что-то предпринять, прежде чем ее команда в полном составе отправится на тот свет.