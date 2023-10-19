Мегазавр
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Етнипхат Сасинг
Актеры:
Мэри Акрам, Патрик Петчтри Бевис, Йинг Ария Буаконг, Конгнат Чейсуван, Вачиравит Пайсарнкулвонг, Пхатчая Пхиансаме, Натоуч Сирипонгтхон, Наттапон Райявонг, Плой Сорнарин
Жанр:
Приключение, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
75 минут
Группа студентов отправляется в путешествие на затерянный экзотический остров. Ходят слухи, что здесь живут древние хищники из Юрского периода или что это место для правительственного эксперимента по выращиванию мутантов. Вскоре путешественникам придется столкнуться с правдой, которая окажется страшнее всех слухов.
Сегодня
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22:25
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22:25
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Сегодня
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