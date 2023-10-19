Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Етнипхат Сасинг

Актеры: Мэри Акрам, Патрик Петчтри Бевис, Йинг Ария Буаконг, Конгнат Чейсуван, Вачиравит Пайсарнкулвонг, Пхатчая Пхиансаме, Натоуч Сирипонгтхон, Наттапон Райявонг, Плой Сорнарин

Жанр: Приключение, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 75 минут

Группа студентов отправляется в путешествие на затерянный экзотический остров. Ходят слухи, что здесь живут древние хищники из Юрского периода или что это место для правительственного эксперимента по выращиванию мутантов. Вскоре путешественникам придется столкнуться с правдой, которая окажется страшнее всех слухов.