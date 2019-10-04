Мегащенки и Шиммер и Шайн
Страна:
США, Канада, 2019
Премьера:
в РФ 10.10.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
46 мин
В кинотеатрах, до показа на ТВ и в онлайн, вы сможете увидеть новую серию о Мегащенках, которые в этот раз должны остановить расшалившихся Супер-котят и навести порядок в Бухте Приключений! А также специальная волшебная серия о Шиммер и Шайн. В этот раз вместе с Леей и их подружкой драконо-наездницей Фарназ они должны добраться до Драконьего Камня и вернуть его. Спешите в кинотеатры всей семьёй. Вашим малышам понравится!
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, вторник
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, среда
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
22 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
23 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽