Мегащенки и Шиммер и Шайн

Страна: США, Канада, 2019

Премьера: в РФ 10.10.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 46 мин

В кинотеатрах, до показа на ТВ и в онлайн, вы сможете увидеть новую серию о Мегащенках, которые в этот раз должны остановить расшалившихся Супер-котят и навести порядок в Бухте Приключений! А также специальная волшебная серия о Шиммер и Шайн. В этот раз вместе с Леей и их подружкой драконо-наездницей Фарназ они должны добраться до Драконьего Камня и вернуть его. Спешите в кинотеатры всей семьёй. Вашим малышам понравится!