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Мегащенки и Шиммер и Шайн

Мегащенки и Шиммер и Шайн

Страна:
США, Канада, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.10.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
46 мин
  

В кинотеатрах, до показа на ТВ и в онлайн, вы сможете увидеть новую серию о Мегащенках, которые в этот раз должны остановить расшалившихся Супер-котят и навести порядок в Бухте Приключений! А также специальная волшебная серия о Шиммер и Шайн. В этот раз вместе с Леей и их подружкой драконо-наездницей Фарназ они должны добраться до Драконьего Камня и вернуть его. Спешите в кинотеатры всей семьёй. Вашим малышам понравится!

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