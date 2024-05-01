  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Любви не бывает? - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Любви не бывает?

Любви не бывает?

Премьера:
01.05.2024
 
Режиссер:
Дмитрий Фикс
  
Актеры:
Анна Чиповская, Владимир Яглыч, Евгений Михеев, Алексей Золотовицкий, Евгения Шахнович, Никита Плащевский, Ксения Лукьянчикова, Анастасия Дворянская, Екатерина Шкуро, Мария Столярова, Вадим Ковальский, Николай Скоромников, Андрей Мокеев, Маргарита Галич, Николай Сердцев, Сергей Мигицко
  
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.00
 
 

Катя полностью разочаровалась в мужчинах. Саша не может и дня прожить без новой женщины. Случайность сделала их соседями, которым не ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви — всего один шаг, даже если в любовь не веришь…

0
Касса
В потоке трех стихий
25 июля - 7 августа
Кинотеатр 3D (Одоев)
Тополиный пух
1 - 7 августа
Кинотеатр 3D (Одоев)
Бордерлендс
8 - 15 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Мой дикий друг
8 - 14 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 7 августа
Кинотеатр 3D (Одоев)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.