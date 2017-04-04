Любовь и страсть. Далида

Страна: Франция, 2016

Премьера: в РФ 04.05.2017

Режиссер: Лиза Азуэлос

Актеры: Свева Алтиви, Венсан Перес, Риккардо Скамарчио, Нильс Шнайдер, Жан-Поль Рув, Николя Дювошель, Алессандро Борги, Валентина Карли, Бренно Плачидо, Микаэль Коэн

Жанр: мелодрама, биографический

Продолжительноcть: 124 мин

Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.