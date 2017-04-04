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Любовь и страсть. Далида

Любовь и страсть. Далида

Страна:
Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 04.05.2017
 
Режиссер:
Лиза Азуэлос
  
Актеры:
Свева Алтиви, Венсан Перес, Риккардо Скамарчио, Нильс Шнайдер, Жан-Поль Рув, Николя Дювошель, Алессандро Борги, Валентина Карли, Бренно Плачидо, Микаэль Коэн
  
Жанр:
мелодрама, биографический
  
Продолжительноcть:
124 мин
  

 

Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.

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