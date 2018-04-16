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Логово монстра

Логово монстра

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.04.2018
 
Режиссер:
Дин Девлин
  
Актеры:
Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс, Ханна Бэйрфут, Лиза Бреннер, Карлито Оливеро, Питер Джеймс ДеЛюка, Дэна Милликэн, Роб Нэгл
  
Жанр:
триллер, ужасы
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.

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12:45 Алмаз Синема
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