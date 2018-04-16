Логово монстра

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Дин Девлин

Актеры: Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс, Ханна Бэйрфут, Лиза Бреннер, Карлито Оливеро, Питер Джеймс ДеЛюка, Дэна Милликэн, Роб Нэгл

Жанр: триллер, ужасы

Продолжительноcть: 110 мин

Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.