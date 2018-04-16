Логово монстра
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 19.04.2018
Режиссер:
Дин Девлин
Актеры:
Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс, Ханна Бэйрфут, Лиза Бреннер, Карлито Оливеро, Питер Джеймс ДеЛюка, Дэна Милликэн, Роб Нэгл
Жанр:
триллер, ужасы
Продолжительноcть:
110 мин
Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.
Сегодня
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Завтра
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21 апреля, суббота
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22 апреля, воскресенье
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23 апреля, понедельник
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24 апреля, вторник
|12:45
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|Алмаз Синема
25 апреля, среда
|12:45
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|22:55
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:45
22:55
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:45
22:55
21 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
22:55
22 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:55
23 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:45
22:55
24 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
12:45
22:55
25 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
12:45
22:55