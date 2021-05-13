Страна: Германия, 2021

Премьера: в РФ 20.05.2021

Режиссер: Сергей Грей

Актеры: Тилль Линдеманн

Жанр: концерт, музыкальный

Продолжительноcть: 89 мин

Грандиозная вечеринка перед глобальным локдауном — эпичный фильм-концерт. «LINDEMANN: Live in Moscow» — полная версия концерта без купюр, записанного 15 марта 2020 года Вероятно, последний концерт ушедшей эпохи, грандиозная вечеринка перед глобальным локдауном: 15 марта 2020 года вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист и продюсер Петер Тэгтгрен вышли на сцену московской ВТБ Арены с проектом «LINDEMANN» и провели два триумфальных шоу, которые отсняла команда режиссёра Сергея Грея и превратила в эпичный фильм-концерт. Поскольку в ноябре 2020 года Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен договорились свернуть «LINDEMANN» и посвятить себя другим проектам, «Live in Moscow» является памятником уникальной коллаборации двух потрясающих музыкантов, которые всего двумя совместными альбомами создали новую, единственную в своем роде музыкальную систему координат.