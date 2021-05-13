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Lindemann: Live in Moscow

Lindemann: Live in Moscow

Страна:
Германия, 2021
 
Премьера:
в РФ 20.05.2021
 
Режиссер:
Сергей Грей
  
Актеры:
Тилль Линдеманн
  
Жанр:
концерт, музыкальный
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

Грандиозная вечеринка перед глобальным локдауном — эпичный фильм-концерт. «LINDEMANN: Live in Moscow» — полная версия концерта без купюр, записанного 15 марта 2020 года Вероятно, последний концерт ушедшей эпохи, грандиозная вечеринка перед глобальным локдауном: 15 марта 2020 года вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист и продюсер Петер Тэгтгрен вышли на сцену московской ВТБ Арены с проектом «LINDEMANN» и провели два триумфальных шоу, которые отсняла команда режиссёра Сергея Грея и превратила в эпичный фильм-концерт. Поскольку в ноябре 2020 года Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен договорились свернуть «LINDEMANN» и посвятить себя другим проектам, «Live in Moscow» является памятником уникальной коллаборации двух потрясающих музыкантов, которые всего двумя совместными альбомами создали новую, единственную в своем роде музыкальную систему координат.

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