Лето. Нулевые
Премьера:
21.03.2024
Режиссер:
Сергей Илютин
Актеры:
Тимофей Кочнев, Анастасия Цыбульская, Кирилл Доронин, Иван Федоров, Роман Маякин, Анна Котова, Денис Шведов, Сергей Пантелеев, Ольга Лапшина, Михаил Иванов, Василий Шевцов, Анастасия Ветрова, Никита Войтюк, Кирилл Мешалкин
Жанр:
Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
88 минут
Маленький городок на Волге, середина 2000-х. В жизни находчивого Сашки наступает пятнадцатое лето: вновь дурачества с друзьями, вновь походы в местную «игровуху» и первые летние подработки. Все идет своим чередом, но Сашка еще не знает — именно в это лето ему придется взять ответственность за чужую жизнь, встретить любовь и оказаться втянутым в опасные неприятности.
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