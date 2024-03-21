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Лето. Нулевые

Лето. Нулевые

Премьера:
21.03.2024
 
Режиссер:
Сергей Илютин
  
Актеры:
Тимофей Кочнев, Анастасия Цыбульская, Кирилл Доронин, Иван Федоров, Роман Маякин, Анна Котова, Денис Шведов, Сергей Пантелеев, Ольга Лапшина, Михаил Иванов, Василий Шевцов, Анастасия Ветрова, Никита Войтюк, Кирилл Мешалкин
  
Жанр:
Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
88 минут
  

Маленький городок на Волге, середина 2000-х. В жизни находчивого Сашки наступает пятнадцатое лето: вновь дурачества с друзьями, вновь походы в местную «игровуху» и первые летние подработки. Все идет своим чередом, но Сашка еще не знает — именно в это лето ему придется взять ответственность за чужую жизнь, встретить любовь и оказаться втянутым в опасные неприятности.

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