Лес самоубийц

Страна: Япония, 2021

Премьера: в РФ 06.05.2021

Режиссер: Такаси Симидзу

Актеры: Анна Ямада, Юми Адати, Хидэко Хара, Фудзю Камио, Харука Кудо, Дзюн Кунимура , Асука Куросава, Юки Кура, Кадзуя Такахаси, Муга Цукадзи

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 117 мин

Сбор в мире: $5 584 171,00

Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирное селение, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, прозванного лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.