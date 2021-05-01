Лес самоубийц
Страна:
Япония, 2021
Премьера:
в РФ 06.05.2021
Режиссер:
Такаси Симидзу
Актеры:
Анна Ямада, Юми Адати, Хидэко Хара, Фудзю Камио, Харука Кудо, Дзюн Кунимура , Асука Куросава, Юки Кура, Кадзуя Такахаси, Муга Цукадзи
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
117 мин
Сбор в мире:
$5 584 171,00
Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирное селение, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, прозванного лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.
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Завтра
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8 мая, суббота
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9 мая, воскресенье
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|Алмаз Синема
|23:15
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10 мая, понедельник
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|22:55
|Алмаз Синема
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11 мая, вторник
|13:25
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|22:55
|Алмаз Синема
|23:15
|Киносити
12 мая, среда
|13:25
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|22:55
|Алмаз Синема
|23:15
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:55
|Киносити
|
13:25
23:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:55
|Киносити
|
13:25
23:15
8 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
22:55
|Киносити
|
13:25
23:15
9 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
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22:55
|Киносити
|
13:25
23:15
10 мая, понедельник
|Алмаз Синема
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22:55
|Киносити
|
13:25
23:15
11 мая, вторник
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22:55
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|
13:25
23:15
12 мая, среда
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