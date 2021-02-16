Красный призрак
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 03.05.2021
Режиссер:
Андрей Богатырев
Актеры:
Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черны, Михаил Горевой, Олег Васильков, Юрий Борисов, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский
Жанр:
драма, исторический, военный
Продолжительноcть:
96 мин
Зима 1941 года. В немецких войсках появляется слух о советском солдате, который появляется из ниоткуда и в одиночку убивает солдат вермахта. Его нельзя убить, нельзя пленить. Немцы мечтают его уничтожить, чтобы развенчать миф о непобедимости русской армии. Но тот вновь и вновь ускользает у них из рук. Немцы прозвали его Красный призрак. На его поиски отправляют специальный отряд карателей. В это время, выходя из окружения в районе поселка Вязьма, небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. По роковому стечению обстоятельств туда же направляются и каратели. Скоро им предстоит узнать, кто такой Красный призрак.
11 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня - 21 августа
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
15 - 29 июня