Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 03.05.2021

Режиссер: Андрей Богатырев

Актеры: Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черны, Михаил Горевой, Олег Васильков, Юрий Борисов, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский

Жанр: драма, исторический, военный

Продолжительноcть: 96 мин

Зима 1941 года. В немецких войсках появляется слух о советском солдате, который появляется из ниоткуда и в одиночку убивает солдат вермахта. Его нельзя убить, нельзя пленить. Немцы мечтают его уничтожить, чтобы развенчать миф о непобедимости русской армии. Но тот вновь и вновь ускользает у них из рук. Немцы прозвали его Красный призрак. На его поиски отправляют специальный отряд карателей. В это время, выходя из окружения в районе поселка Вязьма, небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. По роковому стечению обстоятельств туда же направляются и каратели. Скоро им предстоит узнать, кто такой Красный призрак.