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Клара и волшебный дракон

Клара и волшебный дракон

Страна:
Украина, 2019
 
Премьера:
в РФ 07.11.2019
 
Режиссер:
Александр Клименко
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, детский, семейный, приключения
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,19
          
 

Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. Из-за исключительной редкости дракончика похищают силы зла, чтобы использовать его волшебство. По случайности они теряют дракончика. Его находят двое друзей — жизнерадостный енот и ворчливый гном. Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Клара помогает гному и еноту спасать дракончика, чтобы выяснить тайну своего прошлого. Преодолевая массу трудностей, друзья узнают, что Кларе грозит куда большая опасность, и их приключения становятся более невероятными. А ее обезьянки устраивают сумасшедший погром и попадают во взрывные неприятности. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?

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Сегодня
10:20 Киносити
14:40 Киносити
Завтра
10:20 Киносити
14:40 Киносити
9 ноября, суббота
10:20 Киносити
14:40 Киносити
10 ноября, воскресенье
10:20 Киносити
14:40 Киносити
11 ноября, понедельник
10:20 Киносити
14:40 Киносити
12 ноября, вторник
10:20 Киносити
14:40 Киносити
13 ноября, среда
10:20 Киносити
14:40 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
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17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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