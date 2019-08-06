Кинопоказ с Ксенией Гапченко

8 августа состоится показ забавных и жизнеутверждающих

короткометражных документальных фильмов по версии продюсера документального кино Ксении Гапченко.



В программе индийская короткометражная документальная комедия 2018 года «Петух», трогательный российский фильм 2016 года, который режиссер посвятил первому году жизни своего сына, — «Кино для Карлоса», фильм «Прогул» (Skip Day) — российская премьера о начале взрослой жизни американских студентов и красотах океана, жесткий пранк в фильме

«Ложный вызов» в стиле всемирно известной видеоигры GTA и фильм «Мама несчастна — все несчастны» о взаимоотношениях взрослой дочери с матерью.



Вход по предварительной регистрации.