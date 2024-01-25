Избави нас. Одержимые

Премьера: 01.02.2024

Режиссер: Кру Эннис, Ли Рой Кунц

Актеры: Яуне Киммел, Томас Кречман, Ли Рой Кунц, Марко Лехт, Лена Барбара Лухсе, Джейсон Е.Медина, Мария Вера Ратти, Александер Сиддиг

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 103 минуты

Когда монахиня в отдаленном монастыре заявляет о непорочном зачатии, кардинал посылает молодого, но опытного священника отца Фокса для расследования. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество. Согласно ему, непорочная дева родит близнецов, один из которых — добро, другой — зло. После рождения младенцев мрак сгущается, и отец Фокс — единственный, кто должен противостоять злу, пока одержимость дьяволом не захватила весь мир.