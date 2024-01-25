Избави нас. Одержимые
Премьера:
01.02.2024
Режиссер:
Кру Эннис, Ли Рой Кунц
Актеры:
Яуне Киммел, Томас Кречман, Ли Рой Кунц, Марко Лехт, Лена Барбара Лухсе, Джейсон Е.Медина, Мария Вера Ратти, Александер Сиддиг
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
103 минуты
Когда монахиня в отдаленном монастыре заявляет о непорочном зачатии, кардинал посылает молодого, но опытного священника отца Фокса для расследования. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество. Согласно ему, непорочная дева родит близнецов, один из которых — добро, другой — зло. После рождения младенцев мрак сгущается, и отец Фокс — единственный, кто должен противостоять злу, пока одержимость дьяволом не захватила весь мир.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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