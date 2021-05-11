Иваново счастье

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 13.05.2021

Режиссер: Иван Соснин

Актеры: Алексей Серебряков, Антон Адасинский, Федор Добронравов, Юлия Ауг, Кирилл Кяро, Марина Васильева, Ольга Сутулова, Закария Аль-Язиди, Савелий Кудряшов, Мария Зимина

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 85 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,26

Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.