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Иваново счастье

Иваново счастье

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 13.05.2021
 
Режиссер:
Иван Соснин
  
Актеры:
Алексей Серебряков, Антон Адасинский, Федор Добронравов, Юлия Ауг, Кирилл Кяро, Марина Васильева, Ольга Сутулова, Закария Аль-Язиди, Савелий Кудряшов, Мария Зимина
  
Жанр:
драма, мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,26
          
 

Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

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Сегодня
18:15 Киносити
Завтра
18:15 Киносити
15 мая, суббота
18:15 Киносити
16 мая, воскресенье
18:15 Киносити
17 мая, понедельник
18:15 Киносити
18 мая, вторник
18:15 Киносити
Расписание на все дни
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