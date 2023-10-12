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Искушение

Искушение

Премьера:
19.10.2023
 
Режиссер:
Мария Садовская
  
Актеры:
Хелена Энглерт, Андреа Прети, Петр Страмовский, Иоанна Лишовская, Петр Гловацкий, Сабина Карвала, Клаудия Эль Дурси, Марек Влодарчик, Катажина Совиньская, Лех Дыблик, Ежи Рогальский
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
98 минут
  

Инес — начинающая журналистка, устроившаяся стажером в глянцевый журнал. Она получает важное задание — написать статью о секс-символе страны — звездном футболисте. Для этого девушка должна будет провести с ним три дня наедине. Задание, которое сначала выглядело как идеальный шанс продвижения по карьерной лестнице, затягивает ее в опасную игру. Чем закончится интервью, и какие тайны скрываются за идеальной жизнью?

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