Искушение
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Мария Садовская
Актеры:
Хелена Энглерт, Андреа Прети, Петр Страмовский, Иоанна Лишовская, Петр Гловацкий, Сабина Карвала, Клаудия Эль Дурси, Марек Влодарчик, Катажина Совиньская, Лех Дыблик, Ежи Рогальский
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
98 минут
Инес — начинающая журналистка, устроившаяся стажером в глянцевый журнал. Она получает важное задание — написать статью о секс-символе страны — звездном футболисте. Для этого девушка должна будет провести с ним три дня наедине. Задание, которое сначала выглядело как идеальный шанс продвижения по карьерной лестнице, затягивает ее в опасную игру. Чем закончится интервью, и какие тайны скрываются за идеальной жизнью?
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
18 октября, среда 00:00
19 августа - 18 октября
24 сентября - 18 октября
11 мая - 18 октября
12 - 18 октября
26 сентября - 18 октября