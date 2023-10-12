Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Мария Садовская

Актеры: Хелена Энглерт, Андреа Прети, Петр Страмовский, Иоанна Лишовская, Петр Гловацкий, Сабина Карвала, Клаудия Эль Дурси, Марек Влодарчик, Катажина Совиньская, Лех Дыблик, Ежи Рогальский

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 98 минут

Инес — начинающая журналистка, устроившаяся стажером в глянцевый журнал. Она получает важное задание — написать статью о секс-символе страны — звездном футболисте. Для этого девушка должна будет провести с ним три дня наедине. Задание, которое сначала выглядело как идеальный шанс продвижения по карьерной лестнице, затягивает ее в опасную игру. Чем закончится интервью, и какие тайны скрываются за идеальной жизнью?