Исход
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 01.04.2021
Режиссер:
Логан Стоун
Актеры:
Джими Стэнтон, Джанелл Сноу, Чарльз Гарднер, Джеймс МакКинни, Ханна Клоупфер, Закари Госсетт, Дэн Гонон, Грейс Барнс, Кит Джардин, Джиланне Клаус
Жанр:
фантастика, боевик, триллер
Продолжительноcть:
75 мин
Бюджет:
$250 000,00
Доказательство существования портала, ведущего в рай, хранится на старой VHS-кассете, которая однажды попадает в руки молодого человека. Он отправляется в рисковое путешествие, чтобы отыскать вход в этот портал. Но прежде, чем обрести спасение, он должен оторваться от странных и безжалостных преследователей, которые следуют за ним по пятам...
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 апреля, понедельник 20:40
₽ Билеты: 200-350 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽