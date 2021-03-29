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Исход

Исход

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.04.2021
 
Режиссер:
Логан Стоун
  
Актеры:
Джими Стэнтон, Джанелл Сноу, Чарльз Гарднер, Джеймс МакКинни, Ханна Клоупфер, Закари Госсетт, Дэн Гонон, Грейс Барнс, Кит Джардин, Джиланне Клаус
  
Жанр:
фантастика, боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
75 мин
  
Бюджет:
$250 000,00
  

Доказательство существования портала, ведущего в рай, хранится на старой VHS-кассете, которая однажды попадает в руки молодого человека. Он отправляется в рисковое путешествие, чтобы отыскать вход в этот портал. Но прежде, чем обрести спасение, он должен оторваться от странных и безжалостных преследователей, которые следуют за ним по пятам...

Купить билет
Сегодня
15:20 Киносити
21:50 Киносити
Завтра
15:20 Киносити
21:50 Киносити
3 апреля, суббота
15:20 Киносити
21:50 Киносити
4 апреля, воскресенье
15:20 Киносити
21:50 Киносити
5 апреля, понедельник
15:20 Киносити
21:50 Киносити
6 апреля, вторник
15:20 Киносити
21:50 Киносити
7 апреля, среда
15:20 Киносити
21:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Треплев. Возможно склонен
Купить билет
12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Записки сумасшедшего
Купить билет
12 апреля, понедельник 20:40
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Тролль Гнет Ель
Купить билет
16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
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