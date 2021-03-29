Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 01.04.2021

Режиссер: Логан Стоун

Актеры: Джими Стэнтон, Джанелл Сноу, Чарльз Гарднер, Джеймс МакКинни, Ханна Клоупфер, Закари Госсетт, Дэн Гонон, Грейс Барнс, Кит Джардин, Джиланне Клаус

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Продолжительноcть: 75 мин

Бюджет: $250 000,00

Доказательство существования портала, ведущего в рай, хранится на старой VHS-кассете, которая однажды попадает в руки молодого человека. Он отправляется в рисковое путешествие, чтобы отыскать вход в этот портал. Но прежде, чем обрести спасение, он должен оторваться от странных и безжалостных преследователей, которые следуют за ним по пятам...