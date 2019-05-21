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Игрища престолов

Игрища престолов

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 23.05.2019
 
Режиссер:
Ара Пайая
  
Актеры:
Анна Хатчисон, Лу Ферриньо, Энгус МакФадьен, Мэдисон Маккинли, Армандо Гутьеррез, Адам Бонд, Райкер Линч, Рут Хоррокс, Валентина Новакович, Эллен Эванс
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Лорды Восьми Королевств собираются на Пир Очищения, чтобы положить конец войнам и распрям. Они не подозревают, что это лишь хитроумная ловушка Жирного Короля, задумавшего уничтожить их всех до единого. Однако план кровожадного тирана идет наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор, да и среди гостей немало злоумышленников. Праздник разгорается, измены наступают друг другу на пятки, трупы усеивают замок, а ненависть, ревность и похоть поддают ему жара. Игрища начинаются!

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