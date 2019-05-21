Игрища престолов
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 23.05.2019
Режиссер:
Ара Пайая
Актеры:
Анна Хатчисон, Лу Ферриньо, Энгус МакФадьен, Мэдисон Маккинли, Армандо Гутьеррез, Адам Бонд, Райкер Линч, Рут Хоррокс, Валентина Новакович, Эллен Эванс
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
85 мин
Лорды Восьми Королевств собираются на Пир Очищения, чтобы положить конец войнам и распрям. Они не подозревают, что это лишь хитроумная ловушка Жирного Короля, задумавшего уничтожить их всех до единого. Однако план кровожадного тирана идет наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор, да и среди гостей немало злоумышленников. Праздник разгорается, измены наступают друг другу на пятки, трупы усеивают замок, а ненависть, ревность и похоть поддают ему жара. Игрища начинаются!
Сегодня
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 мая, воскресенье
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 мая, понедельник
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 мая, вторник
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 мая, среда
|23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
26 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
27 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
28 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
29 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45