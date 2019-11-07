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Хороший лжец

Хороший лжец

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 14.11.2019
 
Режиссер:
Билл Кондон
  
Актеры:
Хелен Миррен, Иэн МакКеллен, Джим Картер, Рассел Тови, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Марк Льюис Джонс, Нелл Уильямс, Фил Данстер, Майкл Калкин
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

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Сегодня
12:00 Киносити
15:45 Киносити
19:25 Киносити
Завтра
12:00 Киносити
15:45 Киносити
19:25 Киносити
00:05 Киносити
16 ноября, суббота
12:00 Киносити
15:45 Киносити
19:25 Киносити
00:05 Киносити
17 ноября, воскресенье
12:00 Киносити
15:45 Киносити
19:25 Киносити
00:05 Киносити
18 ноября, понедельник
12:00 Киносити
15:45 Киносити
19:25 Киносити
00:05 Киносити
19 ноября, вторник
12:00 Киносити
15:45 Киносити
19:25 Киносити
00:05 Киносити
20 ноября, среда
12:00 Киносити
15:45 Киносити
19:25 Киносити
00:05 Киносити
21 ноября, четверг
00:05 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Ольга Бузова
Купить билет
30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2200 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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