Хороший лжец

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 14.11.2019

Режиссер: Билл Кондон

Актеры: Хелен Миррен, Иэн МакКеллен, Джим Картер, Рассел Тови, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Марк Льюис Джонс, Нелл Уильямс, Фил Данстер, Майкл Калкин

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 109 мин

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.