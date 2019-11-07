Хороший лжец
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 14.11.2019
Режиссер:
Билл Кондон
Актеры:
Хелен Миррен, Иэн МакКеллен, Джим Картер, Рассел Тови, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Марк Льюис Джонс, Нелл Уильямс, Фил Данстер, Майкл Калкин
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
109 мин
Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.
21 ноября, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
12:00
15:45
19:25
Завтра
|Киносити
|
12:00
15:45
19:25
00:05
16 ноября, суббота
|Киносити
|
12:00
15:45
19:25
00:05
17 ноября, воскресенье
|Киносити
|
12:00
15:45
19:25
00:05
18 ноября, понедельник
|Киносити
|
12:00
15:45
19:25
00:05
19 ноября, вторник
|Киносити
|
12:00
15:45
19:25
00:05
20 ноября, среда
|Киносити
|
12:00
15:45
19:25
00:05
21 ноября, четверг
|Киносити
|
00:05
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽