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Химера

Химера

Премьера:
01.01.2024
 
Режиссер:
Аличе Рорвахер
  
Актеры:
Изабелла Росселлини, Джош О'Коннор, Альба Рорвахер, Карол Дуарте, Лука Чиковани, Милутин Дапчевич, Винченцо Немолато, Кьяра Паццалья, Франческа Каррайн, Джулия Велла, Элизабетта Перотто, Барбара Кьеза
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
130 минут
  
Рейтинг:
6.90
 
 

Вернувшись в город своих воспоминаний, молодой британский археолог Артур встречает банду кладоискателей и оказывается втянут в незаконный оборот древних находок. Пока друзья Артура используют его особый дар с целью разбогатеть, сам он ищет вход в загробный мир, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной. Ведь каждый преследует свою собственную Химеру, но не всем удается ее найти.

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