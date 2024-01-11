Премьера: 01.01.2024

Режиссер: Аличе Рорвахер

Актеры: Изабелла Росселлини, Джош О'Коннор, Альба Рорвахер, Карол Дуарте, Лука Чиковани, Милутин Дапчевич, Винченцо Немолато, Кьяра Паццалья, Франческа Каррайн, Джулия Велла, Элизабетта Перотто, Барбара Кьеза

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 130 минут

Рейтинг: 6.90

Вернувшись в город своих воспоминаний, молодой британский археолог Артур встречает банду кладоискателей и оказывается втянут в незаконный оборот древних находок. Пока друзья Артура используют его особый дар с целью разбогатеть, сам он ищет вход в загробный мир, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной. Ведь каждый преследует свою собственную Химеру, но не всем удается ее найти.