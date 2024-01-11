Химера
Премьера:
01.01.2024
Режиссер:
Аличе Рорвахер
Актеры:
Изабелла Росселлини, Джош О'Коннор, Альба Рорвахер, Карол Дуарте, Лука Чиковани, Милутин Дапчевич, Винченцо Немолато, Кьяра Паццалья, Франческа Каррайн, Джулия Велла, Элизабетта Перотто, Барбара Кьеза
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
130 минут
Рейтинг:
6.90
Вернувшись в город своих воспоминаний, молодой британский археолог Артур встречает банду кладоискателей и оказывается втянут в незаконный оборот древних находок. Пока друзья Артура используют его особый дар с целью разбогатеть, сам он ищет вход в загробный мир, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной. Ведь каждый преследует свою собственную Химеру, но не всем удается ее найти.
Сегодня
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, суббота
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, понедельник
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, среда
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
13 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
15 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
17 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
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