Грань времени

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 26.11.2020

Режиссер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

Актеры: Джейми Дорнан, Энтони Маки, Кэтрин Аселтон, Билл Оберст мл., Бетси Холт, Элли Иоаннидес, Шэйн Брэйди, Аарон Гробен, Наташа Тина Лью, Мартин Бэтс Брэдфорд

Жанр: ужасы, фантастика

Продолжительноcть: 96 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,39

Новый Орлеан, старые друзья — Стив и Деннис — работают в бригаде скорой помощи по ночам. Но их ночи скучнее любых офисных дней: рутина, никаких приключений. Всё меняется, когда друзья приезжают на вызов, связанный с употреблением синтетического наркотика «синхроник». С ним связаны очень странные вещи; и дочь Денниса исчезает после приема этого вещества...