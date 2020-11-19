Грань времени
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 26.11.2020
Режиссер:
Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
Актеры:
Джейми Дорнан, Энтони Маки, Кэтрин Аселтон, Билл Оберст мл., Бетси Холт, Элли Иоаннидес, Шэйн Брэйди, Аарон Гробен, Наташа Тина Лью, Мартин Бэтс Брэдфорд
Жанр:
ужасы, фантастика
Продолжительноcть:
96 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,39
Новый Орлеан, старые друзья — Стив и Деннис — работают в бригаде скорой помощи по ночам. Но их ночи скучнее любых офисных дней: рутина, никаких приключений. Всё меняется, когда друзья приезжают на вызов, связанный с употреблением синтетического наркотика «синхроник». С ним связаны очень странные вещи; и дочь Денниса исчезает после приема этого вещества...
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