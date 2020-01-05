Горячие мамочки
Страна:
Бельгия, Франция, 2018
Премьера:
в РФ 09.01.2020
Режиссер:
Аксель Лафон
Актеры:
Мари-Жозе Кроз, Виржини Ледуайен, Аксель Лафон, Ваэль Серсуб, Маттиас Дандуа, Виктор Мотеле, Реми Педевилья, Флоранс Томассен, Жеромин Шассерьо, Митти Хазанавичюс
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
101 мин
Три подруги едут развеяться на солнечный Лазурный берег. Отдых становится жарким, когда они встречают трех молодых парней.
Сегодня
|21:30
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
Завтра
|21:30
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
11 января, суббота
|21:30
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
12 января, воскресенье
|21:30
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
13 января, понедельник
|22:20
|Киносити
14 января, вторник
|22:20
|Киносити
15 января, среда
|22:20
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:30
|Киносити
|
22:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:30
|Киносити
|
22:20
11 января, суббота
|Алмаз Синема
|
21:30
|Киносити
|
22:20
12 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:30
|Киносити
|
22:20
13 января, понедельник
|Киносити
|
22:20
14 января, вторник
|Киносити
|
22:20
15 января, среда
|Киносити
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22:20
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 января
₽ Билеты: 300 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽