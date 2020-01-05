Горячие мамочки

Страна: Бельгия, Франция, 2018

Премьера: в РФ 09.01.2020

Режиссер: Аксель Лафон

Актеры: Мари-Жозе Кроз, Виржини Ледуайен, Аксель Лафон, Ваэль Серсуб, Маттиас Дандуа, Виктор Мотеле, Реми Педевилья, Флоранс Томассен, Жеромин Шассерьо, Митти Хазанавичюс

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 101 мин

Три подруги едут развеяться на солнечный Лазурный берег. Отдых становится жарким, когда они встречают трех молодых парней.