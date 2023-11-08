Год рождения
Премьера:
09.11.2023
Режиссер:
Михаил Местецкий
Актеры:
Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юрий Борисов, Олег Васильков, Михаил Хуранов, Юлия Ромашина, Дмитрий Быковский, Роман Евдокимов, Велимир Русаков, Захар Савченко, Алексей Вакарчук, Максим Горшков
Жанр:
Фэнтези, Комедия
Продолжительноcть:
105 минут
Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Но беременность его подруги Марины вынуждает его резко «повзрослеть»: найти дурацкую работу, отказаться от нелепых фантазий. Однако в таком виде он оказывается нелюбим и никому не нужен. В результате тяжелые роды дают понять: без его фантазии не обойтись.
Сегодня
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15:40
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
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15:40
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
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15:40
Завтра
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15:40
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