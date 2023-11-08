Год рождения

Премьера: 09.11.2023

Режиссер: Михаил Местецкий

Актеры: Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юрий Борисов, Олег Васильков, Михаил Хуранов, Юлия Ромашина, Дмитрий Быковский, Роман Евдокимов, Велимир Русаков, Захар Савченко, Алексей Вакарчук, Максим Горшков

Жанр: Фэнтези, Комедия

Продолжительноcть: 105 минут

Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Но беременность его подруги Марины вынуждает его резко «повзрослеть»: найти дурацкую работу, отказаться от нелепых фантазий. Однако в таком виде он оказывается нелюбим и никому не нужен. В результате тяжелые роды дают понять: без его фантазии не обойтись.