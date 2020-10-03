Глубже!
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 22.10.2020
Режиссер:
Михаил Сегал
Актеры:
Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон Лапенко, Сергей Бурунов, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Соколова
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
109 мин
Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!
Сегодня
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|20:35
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|23:50
|Алмаз Синема
Завтра
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|20:35
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|23:50
|Алмаз Синема
24 октября, суббота
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|20:35
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|23:50
|Алмаз Синема
25 октября, воскресенье
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:35
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|20:35
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|23:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:05
15:35
20:35
23:50
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:10
14:40
19:10
21:35
Завтра
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:05
15:35
20:35
23:50
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:10
14:40
19:10
21:35
24 октября, суббота
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:05
15:35
20:35
23:50
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:10
14:40
19:10
21:35
25 октября, воскресенье
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:05
15:35
20:35
23:50
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
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10:10
14:40
19:10
21:35
26 октября, понедельник
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:10
14:40
19:10
21:35
27 октября, вторник
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
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10:10
14:40
19:15
21:55
28 октября, среда
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
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10:10
14:40
19:10
21:30
24 октября, суббота 22:30
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
24 - 25 октября
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 640-1360 ₽
23 октября, пятница 21:00
₽ Билеты: 200-300 ₽