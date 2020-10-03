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Глубже!

Глубже!

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 22.10.2020
 
Режиссер:
Михаил Сегал
  
Актеры:
Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон Лапенко, Сергей Бурунов, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Соколова
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!

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