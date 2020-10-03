Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 22.10.2020

Режиссер: Михаил Сегал

Актеры: Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон Лапенко, Сергей Бурунов, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Соколова

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 109 мин

Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!