Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi

Страна: Великобритания, Израиль, Индия, Италия, США, Сербия, Франция, 2019

Премьера: в РФ 12.09.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: фантастика

Продолжительноcть: 100 мин

Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мир меняется каждый день и удивляет нас каждую минуту. Давайте попробуем заглянуть в непредсказуемое будущее? Ты думаешь, что до сих пор контролируешь свою жизнь и самостоятельно принимаешь решения? А как же онлайн-навигатор, который указывает тебе куда идти? Музыкальные сервисы, которые сами формируют твой плейлист? Социальные сети, которые выбирают, какие новости и в какой последовательности тебе показывать? В рамках фестиваля фантастического кино вы увидите невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы. Свидание в 2025 США, 2017, реж. Райан Тёрнер, хрон. 14 мин. В 2025 году система искусственного интеллекта оповещает своего владельца, что он должен сходить на свидание с девушкой, так как его показатель склонности к самоубийству от одиночества достиг критической отметки. Бесконечный Франция, 2017, реж. Клер ле Тёфф, Николя Лурм, Корентин Гравенд, Микель Зулоага, Эдуард Калемар, Ромарик Вивье, 3 мин. 45 с. На башне, которая достигает вершины облаков, посреди шторма, двое коллег сталкиваются со странным явлением в небе. Стратегия отступления США, 2017, реж. Трэвис Байбл, хрон. 15 мин. Два брата попали во временную петлю. Им придется пройти через лабиринт событий для того, чтобы предотвратить катастрофический пожар. Прохождение Индия, 2017, реж. Анкур Капур, 10 мин Люди захвачены искусственным интеллектом. “Прохождение” - это документальный фильм из будущего, который расскажет об обратной стороне так называемой утопии. Запрещенный человек Италия, 2018, реж. Тизиано Руссо, хрон. 19 мин. Андрэ живет в изоляции из-за вируса, которым он заразился во время космической миссии. Его жена Агата и дочка Мия вынуждены считаться с особенностями его жизни. Аноним без проблем Великобритания, 2017, реж. Гэри Робертс, хрон. 13 мин. 45 с. Что может пойти не так в мире, где совершенство незаконно? К сожалению, тест Ивана на совершенство оказался позитивным. Закон утверждает, что он должен посетить клинику несовершенства для решения этой проблемы. Капли Луны Израиль, Сербия, 2018, реж. Йорам Эвэр-Хадани, хрон. 16 мин. Работник завода изобретает невероятную машину, которая способна создавать эликсир на основе лунного сияния. Товарные войны США, 2018, реж. Стефан Злотэску, хрон. 9 мин. Генетически сконструированные продукты становятся популярнейшим увлечением в этом слишком всевозможном будущем.