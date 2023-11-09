Премьера: 07.12.2023

Режиссер: Александра Лупашко, Сергей Наумов

Актеры: Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов, Эльдар Калимулин, Софья Присс, Айдар Гараев, Даниил Киселев, Амиран Сардаров, Даша Дошик, Светлана Авдина, Андрей Перунов, Михаил Коновалов, Александрина Олексюк, Наталья Бояренок, Елена Бурмага

Жанр: Комедия

В новогоднюю ночь всегда есть место чуду, даже если ты вдруг перестал в него верить. Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретет свою настоящую семью. Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради своих близких готов решиться ее супруг. Марине из Татарстана — научиться любить то, что действительно важно для ее мужа. А девушка-геймерша по имени Таня из Нижнего Новгорода поймет, что настоящая любовь — это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести свое персональное счастье.