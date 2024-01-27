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Дьявол в деталях. Дело Миранды

Дьявол в деталях. Дело Миранды

Премьера:
08.02.2024
 
Режиссер:
Мишель Даннер
  
Актеры:
Эбигейл Бреслин, Кайл МакЛоклен, Эмили ВанКэмп, Мирей Инос, Энди Гарсия, Дональд Сазерленд, Люк Уилсон, Райан Филлипп, Тарин Мэннинг, Нолан Гулд, Энрике Мурсиано, Джош Боуман, Брент Секстон, Дэн Лория, Джеймс Хили-мл.
  
Жанр:
Триллер, Криминальный
  
Продолжительноcть:
127 минут
  

Молодая девушка подверглась жестокому нападению. Как выяснилось, произошедшее лишь одно из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершенных серийным маньяком. Виновен ли один из подозреваемых, или все происходящее — это часть чьей-то хитроумной игры? Дело Миранды навсегда изменит правосудие во всем мире.

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