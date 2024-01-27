Дьявол в деталях. Дело Миранды
Премьера:
08.02.2024
Режиссер:
Мишель Даннер
Актеры:
Эбигейл Бреслин, Кайл МакЛоклен, Эмили ВанКэмп, Мирей Инос, Энди Гарсия, Дональд Сазерленд, Люк Уилсон, Райан Филлипп, Тарин Мэннинг, Нолан Гулд, Энрике Мурсиано, Джош Боуман, Брент Секстон, Дэн Лория, Джеймс Хили-мл.
Жанр:
Триллер, Криминальный
Продолжительноcть:
127 минут
Молодая девушка подверглась жестокому нападению. Как выяснилось, произошедшее лишь одно из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершенных серийным маньяком. Виновен ли один из подозреваемых, или все происходящее — это часть чьей-то хитроумной игры? Дело Миранды навсегда изменит правосудие во всем мире.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, пятница
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, суббота
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, воскресенье
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, понедельник
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 февраля, вторник
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
9 февраля, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
10 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
11 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
12 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
13 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
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