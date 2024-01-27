Дьявол в деталях. Дело Миранды

Премьера: 08.02.2024

Режиссер: Мишель Даннер

Актеры: Эбигейл Бреслин, Кайл МакЛоклен, Эмили ВанКэмп, Мирей Инос, Энди Гарсия, Дональд Сазерленд, Люк Уилсон, Райан Филлипп, Тарин Мэннинг, Нолан Гулд, Энрике Мурсиано, Джош Боуман, Брент Секстон, Дэн Лория, Джеймс Хили-мл.

Жанр: Триллер, Криминальный

Продолжительноcть: 127 минут

Молодая девушка подверглась жестокому нападению. Как выяснилось, произошедшее лишь одно из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершенных серийным маньяком. Виновен ли один из подозреваемых, или все происходящее — это часть чьей-то хитроумной игры? Дело Миранды навсегда изменит правосудие во всем мире.