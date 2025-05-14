14 мая: новая категория «Лучший подкаст» и в Таиланде представили робота-полицейского

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Весна не балует жарой. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +13 градусов.

С 2026 года премия «Золотой глобус» расширит свои горизонты, добавив в свой список наград новую категорию — «Лучший подкаст». Это значимое обновление откроет двери для признания талантливых создателей аудиопроектов и визуальных подкастов, которые завоевали популярность в последние годы.

В новой категории будут представлены шесть номинантов, среди которых будет выбран один победитель. Это решение отражает растущую значимость подкастов в мире медиа и их влияние на аудиторию. Подкасты стали не только источником информации и развлечения, но и платформой для обсуждения актуальных тем и культурных явлений.

Организаторы премии уверены, что введение этой категории станет важным шагом к признанию разнообразия форматов контента и поддержит творческих людей, работающих в сфере подкастинга. Участие как аудиопроектов, так и визуальных подкастов позволит охватить широкий спектр программ, что сделает награду еще более интересной для зрителей и слушателей.

Сегодня просыпаемся вместе с Hurts - Wonderful Life.

В Таиланде состоялся дебют инновационного робота-полицейского — AI Police Cyborg 1.0, который уже начал патрулировать улицы и обеспечивать безопасность граждан. Этот высокотехнологичный андроид подключен к сети камер видеонаблюдения, что позволяет ему в реальном времени анализировать обстановку и выявлять потенциальные угрозы.

AI Police Cyborg 1.0 способен распознавать опасные ситуации и оперативно сообщать о них сотрудникам правоохранительных органов. Благодаря своей системе распознавания лиц, робот может идентифицировать разыскиваемых преступников, что значительно повышает эффективность работы полиции.

Кроме того, данный робот оснащен функцией автоматического определения оружия, включая огнестрельное и холодное. Это делает его незаменимым помощником в борьбе с преступностью и повышает уровень безопасности на улицах.

Разработка такого рода технологий открывает новые горизонты в сфере обеспечения общественного порядка и может стать важным шагом к более безопасному будущему для всех граждан.

В этой уникальной фотоподборке представлены работы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Каждый арт-объект — это результат взаимодействия человеческого творчества и алгоритмических возможностей, которые открывают новые горизонты в мире визуального искусства.

Красивого настроения!